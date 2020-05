Panucci pronto a tornare in panchina: piace allo Standard Liegi

Christian Panucci può ripartire dallo Standard Liegi, dove giocano tanti ex Serie A: il club belga parteciperà al preliminare di Europa League.

Dopo l'ultima avventura sulla panchina dell'Albania, dopo più di un anno di assenza, Christian Panucci potrebbe tornare ad allenare. Lo Standard Liegi si è infatti mosso per portare in l'ex giocatore di , e .

Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport', lo Standard Liegi apprezza il profilo internazionale e la forte personalità di Panucci, che chiuse la sua avventura albanese dopo la sconfitta casalinga all'esordio nelle qualificazioni di .

Nel suo curriculum la panchina di in Serie B e la breve parentesi alla Ternana: ora la nuova occasione in Belgio, dove il campionato attuale è già stato decretato chiuso ma dove lo Standard potrà giocare il prossimo secondo turno preliminare di .

A Liegi Panucci andrebbe ad allenare tante vecchie conoscenze del calcio italiano: l'ex Bari e Gillet, il fratello di Milinkovic-Savic, l'ex nerazzurro Vanheusden, l'ex Miangue, l'ex Bastien, l'ex Lestienne e l'ex Cagliari Cop.

Lo Standard si affida all'allenatore italiano per tornare grande e per dare la caccia a un titolo che manca addirittura dal 2009: troppi anni senza successi per un club capace di mettere nel proprio palmares 10 campionati nazionali.