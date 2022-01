Pandev-Genoa ai titoli di coda: il macedone a un passo dal Parma

Sembrava vicino al ritiro a fine stagione e invece continuerà a giocare: solo cambierà squadra e campionato, rimanendo comunque in Italia.

Secondo quanto riporta Sky Sport, è fatta per il trasferimento di Goran Pandev al Parma, in Serie B: le ultime ore di mercato dovrebbero mettere fine alla sua avventura al Genoa.

Un'esperienza che dura da quasi 7 anni e 187 presenze, caratterizzate da 32 reti, molte delle quali pesanti: il club rossoblù è il secondo, in termini di presenze per Pandev in Italia, dopo la Lazio.

Arrivato nel luglio del 2015 dal Galatasaray, giocherà in Serie B, categoria che non ha mai conosciuto da vicino: ha giocato in Serie C, con lo Spezia tra il 2002 e il 2003, ma mai in serie cadetta.

Ormai sembra fatta: le ultime ore di mercato regalano un colpo inaspettato. Ritiro? No grazie: almeno per ora. Pandev vuole ancora dire la sua.