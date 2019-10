Panchina Milan, l'Inter non libera Spalletti: "O dai le dimissioni o non ci vai"

Luciano Spalletti non ha trovato l'accordo sulla buonuscita con l'Inter: in pole ora per la panchina del Milan è Stefano Pioli.

Continuano le riflessioni in casa per decidere chi sarà il prossimo allenatore: Marco Giampaolo non è stato ancora ufficialmente scaricato, il divorzio arriverà quando ci sarà l'accordo con il sostituto. Individuato in Luciano Spalletti.

L'ex tecnico dell' era la prima scelta dei rossoneri che però sembrano aver virato su un altro profilo: colpa delle negoziazioni fallite tra il toscano e i nerazzurri che non sono intenzionati a concedergli la buonuscita richiesta, corrispondente a un intero anno di stipendio.

Come riportato dal 'Corriere della Sera' infatti, l'amministratore delegato Giuseppe Marotta avrebbe proposto a Spalletti il versamento di ulteriori tre mensilità in aggiunta alle tre già pagate, per un totale di 7 milioni lordi. Di fronte alla riluttanza del 60enne di Certaldo, dall'Inter avrebbero risposto picche.

"O dai le dimissioni o non ci vai".

Ricordiamo che Spalletti è legato all'Inter fino al 30 giugno 2021 e, per i prossimi due anni, graverà per 25 milioni lordi sul bilancio interista messo a dura prova dagli undici milioni netti guadagnati da Antonio Conte, più del doppio di quanto percepito in precedenza dall'ex e .

Questo intoppo ha provocato un cambio di gerarchie al Milan: in pole ora è Stefano Pioli, libero di poter trovare un'intesa con i rossoneri a differenza del collega dopo le dimissioni alla dello scorso aprile. Non è da escludere che già nella giornata di oggi incontri Maldini e Boban per discutere del progetto milanista.