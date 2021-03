Pallotta accusa Monchi: "Io volevo Ziyech, lui ha preso Pastore"

L'ex presidente della Roma, James Pallotta, risponde su Twitter ad un tifoso e si scaglia ancora contro Monchi: "Pastore? Affare terribile..."

L'ex predisente della Roma, James Pallotta, da quando non è più alla guida del club giallorosso, risponde frequentemente alle domande dei tifosi su Twitter. Uno degli argomenti che infuoca particolarmente Pallotta è il periodo di Monchi alla Roma, con delle dichiarazioni già al veleno rilasciate qualche giorno fa.

One of many awful — Jim Pallotta (@jimpallotta13) March 24, 2021

Adesso lo statunitense torna alla carica e risponde ad un tifoso giallorosso che su Twitter chiedeva un parere a Pallotta sull'affare che ha portato Javier Pastore a Roma.

"Uno dei tanti terribili affari. Io volevo Ziyech, così come Franco (Baldini ndr) e Zecca (il braccio destro dell'ex presidente). Questo è un dato di fatto, anche documentato. Ma a Monchi non piaceva che il calciatore giocasse i Mondiali e quindi non c'era margine".

I wanted ziyech. And so did Franco and zecca. That’s a fact and documented. — Jim Pallotta (@jimpallotta13) March 24, 2021

Javier Pastore, 32 anni a giugno e ormai un fantasma a Roma, ha un contratto con la società giallorossa fino al 2023, con dei costi anche parecchio esosi. Chissà come sarebbe andata se il club avesse optato per Ziyech e non per l'argentino...