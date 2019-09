Pallone d'Oro, Alisson scettico: "Vincerlo? Un portiere non segna"

Il 2018/19 di Alisson Becker è stato semplicemente da incorniciare dato che, dopo il trionfo in col , durante l'estate l'ex portiere della ha alzato al cielo anche la Copa America col .

Nonostante questo però Alisson, intervistato da 'Marca', non si vede tra i grandi favoriti per la conquista del prossimo Pallone d'Oro e ne spiega il motivo.

"Non è facile. Per un portiere è ancora più difficile. Il portiere non segna goal, ma li evita. E la gente preferisce festeggiare un goal. E' il momento più importante nel calcio, credo sia per questo che gli attaccanti spiccano di più, anche se piano piano le cose stanno cambiando".