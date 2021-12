Pallone d'Oro sudamericano: albo d'oro, regolamento ed edizione 2021

L'assegnazione annuale del Pallone d'Oro non è certo perfetta e offre il fianco a diversi problemi e polemiche. La scelta soggettiva da parte dei giornalisti ha portato a grandi dubbi nel corso degli anni, ma non solo. E' il mancato inserimento dei giocatori di tutto il mondo, proibito fino a inizio anni '90, ad aver sempre fatto storcere il naso: in questo modo niente riconoscimento a Pelè e Maradona, ma anche a Garrincha e Romario.

Esclusi dal Pallone d'Oro europeo, i giocatori sudamericani hanno però trovato un riconoscimento importante nel proprio titolo di miglior calciatore del continente: una sorta di Pallone d'Oro sudamericano, forse non altrettanto prezioso agli occhi di tifosi e media, ma decisamente importante per i big della CONMEBOL.

IL CALCIATORE SUDAMERICANO DELL'ANNO

Viene definito nel racconto giornalistico e da parte dei tifosi come 'Pallone d'Oro sudamericano', ma formalmente non ha questo nome. Il riconoscimento viene assegnato ogni anno al miglior calciatore militante in Sudamerica, in un paese affiliato allla federazione CONMEBOL.

Ufficialmente viene chiamato 'Calciatore sudamericano dell'anno', divenuto Rey del Fútbol de América dagli anni '80. Inizialmente creato dalla rivista venezuelana 'El Mundo', è passato nel 1986 a 'El Pais', quotidiano dell'Uruguay. El Mundo ha assegnato il premio dal 1971 al 1992, ma solo fino al 1985 il suo coinvolgimento è considerato ufficiale.

COME FUNZIONA?

Alla pari del Pallone d'Oro europeo, anche quello sudamericano viene votato ogni anno dai giornalisti: un rappresentante di ogni paese deve stilare la propria classifica di gradimento per i calciatori in campo in Sudamerica e Messico, visto che quest'ultimo paese partecipa alla Copa Libertadores.

Fino al 1986 i rappresentanti dei media potevano votare anche per i sudamericani sparsi in giro per l'Europa e il resto del mondo.

I giornalisti sudamericani sono chiamati a votare non solo per il miglior giocatore, ma anche il miglior allenatore e la top 11 del Sudamerica, e relativamente al proprio paese d'origina, il miglior calciatore, allenatore e top 11.

CHI HA VINTO PIÙ VOLTE IL PALLONE D'ORO SUDAMERICANO?

Tre giocatori condividono la prima posizione: il cileno Carlos Figueroa, Re nel 1974, 1975 e 1976, Zico, vincitore nel 1977, 1981 e 1982, e Carlos Tevez, sul trono del Sudamerica nel 2003, 2004 e 2005.

MARADONA E PELÉ HANNO MAI VINTO?

Sì, entrambi. Maradona ha conquistato il titolo nel 1979 e nel 1980, mentre Pelè nel 1973. Per l'argentino anche due secondi posti e un piazzamento come terzo, per il brasiliano un secondo posto.

Alla pari di Maradona, due riconoscimenti anche per Veron, Francescoli, Valderrama e Neymar, mentre si sono fregiati di un singolo successo giocatori come Riquelme, Cafu e Ronaldinho.

L'EDIZIONE 2021: CANDIDATI E VINCITORE

Causa coronavirus, il titolo 2020 è stato spostato avanti nel tempo dal consueto 31 dicembre a marzo 2021: a conquistare il titolo Marinho del Santos. Nonostante questo, nel 2021 ci sarà un altro vincitore, per l'appunto quello dell'anno solare in esame.

I giornalisti possono votare il proprio Re d'America fino al 27 dicembre, mentre il 31 verrà svelato il Rey. A differenza di France Football, El Pais non ha svelato la lista completa dei candidati, ma solo una parte:

Raphael Veiga, Weverton, Rony y Gustavo Gómez (tutti del Palmeiras); Hulk e Nacho Fernandez dell'Atlético Mineiro; Julián Álvarez del River Plate; Gabriel Barbosa, Giorgian De Arrascaeta e Bruno Henrique (del Flamengo).

Grazie alla vittoria della Libertadores e ai sei goal segnati, Rony, attaccante classe 1995 del Palmeiras, sembra essere il favorito davanti a Gabriel Barbosa (Gabigol), Hulk e Raphael Veiga.

ALBO D'ORO DEL PALLONE D'ORO SUDAMERICANO