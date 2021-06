Pallone bucato in Croazia-Spagna: Çakır costretto a cambiarlo

Episodio curioso capitato nella ripresa di Croazia-Spagna: il pallone si è bucato e Çakır ha dovuto provvedere al cambio.

Croazia-Spagna è proprio la partita delle stranezze: se nel primo tempo Unai Simon l'ha fatta grossa lisciando su un retropassaggio di Pedri e causando il vantaggio croato, anche la ripresa non è da meno.

Al minuto 55, l'arbitro Cüneyt Çakır ha fermato il gioco per consentire il cambio: non di uno o più giocatori presenti in campo, bensì di un altro 'protagonista', il pallone.

La sfera infatti si è bucata e continuare le ostilità era praticamente impossibile, così il fischietto turco ha ordinato l'immediata sostituzione dell'oggetto che, in questo sport, non può essere considerato un semplice dettaglio.

Il nuovo pallone, peraltro, ha portato bene alla Spagna che due minuti più tardi ha trovato la rete del sorpasso con Azpilicueta grazie ad un bell'inserimento aereo sul secondo palo.