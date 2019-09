Il Palermo trova il suo nuovo attaccante: preso Ferdinando Sforzini

Riparte dalla Serie D l’avventura di Ferdinando Sforzini: il centravanti classe 1984 è ufficialmente un nuovo giocatore del Palermo.

Il trova la punta per provare la risalita immediata. Ufficiale l’acquisto del suo nuovo attaccante: è Ferdinando Sforzini, che riparte dalla Serie D e dai rosanero.

La ricerca di una punta da affiancare a Ricciardo, da parte della storica società siciliana, era da tempo nota, ma finalmente è arrivata la notizia che i tifosi rosanero aspettavano. Sarà il 'tagliagole' a dare l’assalto alla Serie D, per tornare subito fra i professionisti.

Ad annunciare il suo sbarco a Palermo è lo stesso giocatore con un video pubblicato sul profilo Facebook del Palermo: “Ragazzi ci vediamo domenica al Barbera. Forza Palermo!”.

Sfuma, quindi, l’ipotesi del ventenne brasiliano Guilherme per il Palermo, che decide di puntare sull’usato sicuro e sull’esperienza di Sforzini.

L’attaccante trentaquattrenne l’anno scorso ha contribuito alla causa dell’Avellino con 11 reti, agguantando la desiderata promozione in Serie C. Impresa che Sforzini spera di replicare in questa stagione con la sua nuova squadra.