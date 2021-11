Palermo-Potenza dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

PALERMO-POTENZA : CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il Palermo, attualmente secondo nel Girone C di Serie C, ospita il Potenza al 'Renzo Barbera' in un match valido per la quattordicesima giornata di campionato.

I rosanero hanno fin qui raccolto 23 punti in 13 giornate, frutto di sei vittorie, cinque pareggi e solo due sconfitte mentre il Potenza occupa il quindicesimo posto con 13 punti.

Il Palermo è reduce dalla bella vittoria sul campo della Fidelis Andria e finora non ha mai perso in casa, il Potenza invece nell'ultima giornata ha battuto 2-0 il Picerno.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Palermo-Potenza: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO PALERMO-POTENZA

La gara tra Palermo e Potenza si giocherà domenica 14 novembre 2021: il fischio d'inizio del match è in programma per le ore 14.30. La gara si giocherà allo stadio "Renzo Barbera" di Palermo.

DOVE VEDERE PALERMO-POTENZA IN TV

Palermo-Potenza verrà trasmessa in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, visibile tramite l'applicazione disponibile sulle moderne smart tv. La gara sarà visibile sul canale numero 252 di Sky, ma non in chiaro su Rai Sport.

PALERMO-POTENZA IN DIRETTA STREAMING

La gara tra Palermo e Potenza sarà visibile in diretta streaming su Eleven Sports, dopo essersi registrati e aver attivato l'abbonamento mensile o annuale. E' necessario scaricare l'applicazione sul proprio personal computer o notebook, e collegandosi con il sito ufficiale delle piattaforma.

Sarà possibile seguire Palermo-Potenza in diretta streaming anche su SkyGo, l'applicazione messa a disposizione da Sky ai propri abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO-POTENZA

PALERMO (3-5-2): Pelagotti; Buttaro, Marconi, Perrotta; Almici, Luperini, Odjer, Dall’Oglio, Valente; Fella, Brunori.

POTENZA (3-5-2): Marcone; Cargnelutti, Piana, Gigli; Coccia, Sepe, Sandri, Zenuni, Ricci; Salvemini, Romero.