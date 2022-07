Paleari 'invita' Ronaldo al Benevento: "La maglia numero 10 è disponibile"

Il portiere del Benevento lancia un messaggio al portoghese: "Se non sai dove andare, c'è la maglia numero 10 disponibile".

Sul futuro di Cristiano Ronaldo sembra essersi posata una nube di incertezza, generata dalla voglia di giocare la Champions League che il Manchester United non potrà garantirgli nella nuova stagione: il portoghese non ha mai nascosto il suo malcontento e sta spingendo per trovare una soluzione diversa, seppur dalla società inglese filtri la volontà di non lasciarlo partire.

Non è dunque dato sapere dove il portoghese giocherà al 100% ma, in Italia, c'è qualcuno che ha voluto ironizzare su questa situazione intricata: trattasi di Alberto Paleari, portiere del Benevento che ha lanciato un messaggio dal tono scherzoso all'ex Juventus, chiamato a sbrogliare il nodo della matassa in poco tempo.

"Se chiedi la cessione e non sai cosa fare, Ronaldo, noi abbiamo ancora la maglia numero 10 disponibile. Faccelo sapere prima possibile".

Il tutto corredato dalle emoji della risata e di un cuore di chi sa già che la sua speranza non avrà un seguito concreto.

Peraltro, ad eccezione dell'avventura allo Sporting Lisbona (28) e della prima stagione al Real Madrid (9), Ronaldo ha sempre indossato l'iconico numero 7 che, fino a poco tempo fa, si trovava sulle spalle di Salvatore Elia, ora rientrato all'Atalanta dopo il prestito tra le fila giallorosse. Un problema che, è giusto sottolinearlo, non si porrà.