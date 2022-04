Pagliuca-Atalanta avventura già finita? L'investitore americano vuole il Chelsea

Con un comunicato diramato nella giornata di ieri, l'Atalanta ha reso noto il nuovo consiglio d'amministrazione della società, con tre ingressi importanti: Joseph Case Pagliuca, David Benjamin Gross-Loh, ma soprattutto Stephen Gerard Pagliuca, investitore statunitense a capo del gruppo che, negli scorsi mesi, ha acquisito il 55% delle quote della Dea.

E fin qui, nulla di strano: si tratta delle conseguenze dell'investimento della stessa cordata concluso il 19 febbraio scorso. Un "accordo di partnership", come si legge dalla nota, "tra la famiglia Percassi e un gruppo di investitori capitanati da Stephen Pagliuca". Ai Percassi, com'è noto, è comunque rimasto il 45%.

Una svolta: o almeno così è stata accolta da tutti. Lo step successivo rispetto a quanto costruito da una delle proprietà più concrete e lungimiranti del panorama calcistico italiano: cosa potrebbe andare storto?

L'articolo prosegue qui sotto

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Pagliuca nelle ultime ore avrebbe pensato di cedere le proprie quote dell'Atalanta. Di già? Sì: alla base della possibile decisione l'intenzione di puntare sul Chelsea.

Il co-presidente di Bain Capital, infatti, ha diramato una nota in cui annuncia un'imminente offerta per i Blues, in vendita da settimane per la crisi tra Russia e Ucraina e le relative ricadute su Roman Abramovich.

"Alla fine di questa settimana presenteremo un'offerta sostanziale e credibile che ci aspettiamo soddisfi i requisiti e le nnorme della Premier League, del Governo del Regno Unito e della UEFA".

Pagliuca, nel suo comunicato, fissa anche i punti principali del suo progetto relativo al Chelsea: dagli investimenti strategici alla salvaguardia della tradizione dei Blues, passando per la riqualificazione di Stamford Bridge. Insomma, idee concrete: che succederà adesso con l'Atalanta?