Pagelle Malmoe-Juventus: Morata tuttofare, Cuadrado è una garanzia

Serata positiva per Morata, autore di un goal e spauracchio costante della difesa del Malmoe. Cuadrado è il solito fulmine, disastro Nielsen.

PAGELLE MALMOE

Diawara 6; Berget 5.5, Ahmedhodzic 5, Nielsen 4.5, Brorsson 5, Rieks 5.5 (75' Olsson 6); Innocent 6 (75' Nanasi 6), Christiansen 6, Rakip 5.5 (59' Nalic 5.5); Birmancevic 6 (59' Abubakari 5.5), Colak 5.

PAGELLE JUVENTUS

SZCZESNY 6 - A differenza dei patemi della Serie A, l'esordio in Champions è di una tranquillità assoluta: spettatore (quasi) non pagante.

DANILO 6 - Il compito di spingere a destra spetta a Cuadrado e per lui il lavoro si limita al controllo di Rieks, pericoloso una sola volta.

DE LIGT 6 - Fa valere la sua fisicità quando ce n'è bisogno, positiva l'intesa con Bonucci. (87' RUGANI sv)

BONUCCI 6.5 - E' un centrocampista aggiunto con i suoi lanci sempre precisi, mal letti dalla difesa svedese che va in perenne difficoltà.

ALEX SANDRO 7 - E' lui il più pericoloso della Juventus nella prima mezz'ora: segna un goal da attaccante e ne sfiora un altro che sarebbe stato ancor più di pregevole fattura.

CUADRADO 7 - Dal suo destro parte il cross che propizia il vantaggio, risponde presente anche in fase difensiva. (82' KULUSEVSKI sv)

BENTANCUR 6.5 - La musichetta della Champions deve averlo rigenerato: corre, lotta e si inserisce, peccato per qualche piccolo tocco fuori misura. (68' MCKENNIE 6 - Si rende utile a respingere il timido assalto finale del Malmoe).

LOCATELLI 6.5 - Buono il dialogo con Morata, ha una voglia immensa di griffare con una rete il primo gettone nell'Europa che conta.

RABIOT 6.5 - Teoricamente giocherebbe a sinistra, ma non è un caso che le cose migliori si vedano quando si sposta - praticamente sempre - in posizione più centrale per lasciare spazio alle scorribande di Alex Sandro.

DYBALA 6.5 - Qualche imprecisione tecnica di troppo, sul rigore scivola ma la fortuna è dalla sua parte. Più che incoraggianti le prove di feeling con Morata. (82' RAMSEY sv)

MORATA 7.5 - Probabilmente la prestazione perfetta non esiste, ma lui ci va vicino: rifinisce, guadagna un rigore e segna. What else? (68' KEAN 6 - Va vicino al goal d'autore, pecca leggermente in lucidità a tu per tu con Diawara poco dopo).

