Pagelle Finlandia-Italia: Acerbi attento, Chiesa è un fulmine

Nell'Italia molto bene Acerbi in coppia con Bonucci, Sensi offre sprazzi di grande calcio, Chiesa imprendibile. Pukki non tradisce le attese.

KAMARA 6,5 - Fa valere spesso la sua fisicità importante con strappi che rischiano di far male alla retroguardia azzurra.

PUKKI 6,5 - Inizia con un ottimo piglio, poi si perde un po' prima di salire in cattedra con il rigore trasformato per l'illusorio pareggio: dimostra di essere 'on fire'.

ACERBI 6,5 - Sostituisce Romagnoli con una partita attenta e diligente: Mancini sa di poter contare su di lui in qualsiasi momento.

SENSI 6,5 - Sfiora il goal in un paio di circostanze, denotando lampi 'alla Iniesta': l'unica macchia è il penalty provocato con un fallo inutile, per sua fortuna ininfluente al fischio finale.

CHIESA 7 - Si riscatta pienamente dopo l'opaca prestazione offerta contro l'Armenia: dalla fascia destra sforna cross a ripetizione creando più di qualche grattacapo al povero Uronen.

IMMOBILE 7 - Finalmente in goal con la Nazionale dopo un'attesa lunghissima durata due anni: una liberazione meritata.

FINLANDIA (5-4-1): Hradecky 6,5; Granlund 5 (82' Soiri sv), Arajuuri 5,5, Toivio 5,5, Vaisanen 5,5, Uronen 5; Lod 6, Kamara 6,5, Schuller 6 (87' Kauko sv), Lappalainen 6 (75' Tuominen 5,5); Pukki 6,5. Ct. Kanerva

ITALIA (4-3-3): Donnarumma 6; Izzo 6, Bonucci 6, Acerbi 6,5, Emerson sv (8' Florenzi 6); Sensi 6,5, Jorginho 6,5, Barella 6,5; Chiesa 7 (72' Bernardeschi 6), Immobile 7 (76' Belotti 6), Lo. Pellegrini 6. Ct. Mancini