Pagelle Bulgaria-Italia: Spinazzola ara la fascia, flop Cicinho

Le pagelle di Bulgaria-Italia: Insigne cresce col passare dei minuti, Belotti ritrova la gioia del goal. Cicinho e Galabinov deludenti.

PAGELLE BULGARIA

P. ILIEV 6 - Attento due volte su Immobile nel finale, evita un passivo ancor più pesante.

ANTOV 6 - Inizio più che positivo, finisce per adeguarsi al clima di rassegnazione bulgaro.

BOZHIKOV 6,5 - Nelle prime fasi del match si erge a muro difensivo prendendosi la scena.

DIMOV 5,5 - Sfortunato protagonista nell'episodio del rigore, anche se è difficile capire dove inizino le sue colpe.

CICINHO 5 - Dell'ex giocatore di Roma e Real Madrid ha solo il nome e nulla più. Le finte di Spinazzola lo mandano ai matti. (46' KARAGAREN 6 - Dà maggiore vivacità alla manovra d'attacco).

CHOCHEV 6 - Più utile in fase difensiva che altrove.

KOSTADINOV 5,5 - La fascia da capitano dovrebbe responsabilizzarlo, più nervoso del previsto. (63' MALINOV 5,5 - Prende il posto del capitano ma la situazione lì in mezzo non migliora).

VITANOV 5,5 - Non offre il cambio di passo nella zona nevralgica. (88' RAYNOV sv)

TSVETANOV 5,5 - Rispetto a Cicinho tiene meglio la posizione negli ultimi metri, ma l'apporto offensivo non è all'altezza.

DELEV 5,5 - La proposta offensiva dei suoi non è eccelsa, dura emergere in una situazione del genere. (78' A. ILIEV sv)

GALABINOV 5 - Non riesce a far valere il fisico contro due corazzieri come Bonucci e Acerbi.

PAGELLE ITALIA

DONNARUMMA 6,5 - Strepitoso su Karagaren che però è in fuorigioco, attento nell'unico vero pericolo per la porta.

FLORENZI 6 - Della catena destra titolare è l'unico a conquistare la sufficienza. (68' DI LORENZO 6 - Non si risparmia nei contrasti nonostante regali a Galabinov qualche centimetro).

BONUCCI 6 - Prova tranquilla e senza sbavature.

ACERBI 6 - Non disdegna gli inserimenti sui calci piazzati, visto che dietro c'è poco lavoro da fare.

SPINAZZOLA 7 - Nel primo tempo è il migliore degli azzurri e Cicinho ne sa qualcosa, rallenta nella ripresa ma la sua prova resta eccellente.

BARELLA 5,5 - Non è brillante e aggressivo come al solito, piccola pausa dopo mesi trascorsi al top.

SENSI 6 - Non giocava dal primo minuto dal 30 settembre, una vita fa. Data la premessa, non sfigura affatto. (68' LOCATELLI 7 - Trova la sua prima rete in Nazionale con un destro a giro di pregevole fattura, il giusto premio per coronare una stagione straordinaria a livello personale).

VERRATTI 6 - Controlla e gestisce senza troppi affanni ciò che accade dalle sue parti. (88' PESSINA sv)

CHIESA 5,5 - Va a sbattere contro Bozhikov in più di una circostanza. (76' BERNARDESCHI 6 - Rispetto a Chiesa trova una Bulgaria meno arroccata).

BELOTTI 7 - Si guadagna furbescamente il rigore, ne reclama un altro ben più netto. Festeggerebbe la doppietta se solo il palo non si mettesse di mezzo. (75' IMMOBILE 5,5 - Poco lucido nel finale a tu per tu con il portiere).

INSIGNE 7 - Si vede poco, ma quando lo fa è decisivo: il pallone offerto a Belotti che si conquista il rigore è una perla, assistenza perfetta offerta anche a Locatelli.

BULGARIA (3-5-2): P. Iliev 6; Antov 6, Bozhikov 6.5, Dimov 5.5; Cicinho 5 (46' Karagaren 6), Chochev 6, Kostadinov 5.5 (62' Malinov 5.5), Vitanov 5.5 (88' Raynov sv), Tsvetanov 5.5; Delev 5.5 (78' A. Iliev sv), Galabinov 5. Ct. Petrov

ITALIA (4-3-3): Donnarumma 6.5; Florenzi 6 (68' Di Lorenzo 6), Bonucci 6, Acerbi 6, Spinazzola 7; Barella 5.5, Sensi (68' Locatelli 7), Verratti 6 (88' Pessina sv); Chiesa 5.5 (76' Bernardeschi 6), Belotti 7 (75' Immobile 5.5), Insigne 7. Ct. Mancini