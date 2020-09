Il padre di Messi allo scoperto: "Difficile che resti al Barcellona"

Comunque andranno a finire le cose, l’estate 2020 verrà ricordata come quella nella quale l’assoluto protagonista è stato Lionel Messi. La clamorosa decisione del fuoriclasse argentino di lasciare il , si è abbattuta sul mondo del calcio come un autentico terremoto.

Tra il giocatore ed il suo club è gelo totale. La dimostrazione arriva anche dalle parole di Jorge Messi che arrivato a Barcellona per seguire da vicino la vicenda, è parso poco possibilista sulla permanenza di suo figlio al Barça.

Jorge Messi, che di Lionel è anche l’agente, è atterrato all’aeroporto di El Prat poco prima delle otto del mattino e nel rispondere ai giornalisti che lo attendevano, si è trincerato dietro ad un ‘Non so niente ragazzi’.

Le cose sono cambiate poche ore dopo quando si è diretto nei suoi uffici per incontrare gli avvocati che seguono la vicenda. Intercettato da Deportes Quattro infatti, è stato più esplicito nel ribadire la volontà del figlio.

“Se resta al Barcellona? Non so nulla. Come la vedo per la sua permanenza? Difficile. Il ? Non ne so niente, non ho parlato con Pep Guardiola, non ho parlato con nessuno”.