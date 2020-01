Il padre di Cavani: "Abbiamo un accordo con l'Atletico Madrid"

Edinson Cavani vuole lasciare il PSG già a gennaio, il padre è chiaro: "C'è l'accordo con l'Atletico Madrid, vorrei che giocasse lì".

L'acquisto di Mauro Icardi ha praticamente chiuso le porte della titolarità ad Edinson Cavani: col è sceso in campo quattordici volte, molte delle quali da subentrato, segnando cinque goal in tutte le competizioni.

La storia d'amore tra il club parigino e l'uruguaiano è ai titoli di coda, tanto che il rinnovo del contratto in scadenza a giugno appare impossibile: in estate il 'Matador' cambierà sicuramente squadra, anche se esiste la possibilità che l'addio avvenga già in questa sessione di mercato.

Intervenuto ai microfoni di 'El Chiringuito', il padre del bomber ex , Luis, ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l' .

"Abbiamo ricevuto tante offerte da , e , ma ci siamo accordati con l'Atletico Madrid per diversi motivi. Vorrei che la sua carriera continuasse lì, se dovesse rimanere a Parigi sarà solo fino a giugno".

Per ora il PSG si è opposto alla cessione, complice la spinta del tecnico Thomas Tuchel che preferirebbe non privarsi di un giocatore così decisivo a metà stagione.