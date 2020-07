Pablo Ledesma torna in Italia: giocherà con l'FC Messina

Il centrocampista argentino, che con il Boca Juniors ha vinto tutto, sbarca nuovamente in Sicilia dopo gli anni in Serie A con il Catania.

Dopo aver fatto la storia con il Boca Juniors ed aver vinto ogni trofeo, dopo aver rappresentato una parte importante del Catania in , Pablo Ledesma si rituffa nel campionato italiano. Stavolta non nella massima serie, ma bensì in Serie D: giocherà con l'FC Messina.

La squadra siciliana ha infatti ufficializzato l'approdo del centrocampista argentino a Messina per la prossima stagione. Il club potrebbe vedere in C grazie al ripescaggio e nel caso potrà avere un giocatore esperto come Ledesma per ripartire tra i professionisti.

Dopo aver lasciato Catania nel 2012, Ledesma è tornato al Boca Juniors per due stagioni, prima di girare la sua con altre squadre e decidere, a 36 anni, di ripartire dalla regione in cui è stato benissimo un decennio fa, ovvero la Sicilia.

Per ora il Messina parteciperà alla Serie D e al girone siciliano, ma nei prossimi giorni conta di avere notizie importanti per poter giocare nuovamente in C. Non si tratta della società che anni fa è stata in Serie A, ma dell'altra compagine cittadina, l'ex Città di Messina, decisa a ripercorrere le orme dei colleghi, attualmente anch'essa nella quarta serie italiana.

Non solo Ledesma per quanto riguarda i sudamericani all'FC Messina, visto e considerando come in squadra giochi anche il 33enne argentino Facundo Coria, detto El Mago: ex Argentinos Juniors, sarà confermato anche per la prossima stagione.

Resta da capire se i due connazionali potranno giocare in Serie C, per provare a fare la storia della città alla pari dei concittadini, oppure iniziare nuovamente dalla Serie D.