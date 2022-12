Pablo Gonzalez nella storia del Novara: miglior marcatore di sempre con 101 goal

Con 101 goal, il 37enne Pablo Gonzalez è diventato il bomber di tutti i tempi del Novara con cui sogna il ritorno in Serie B.

C'era nella stagione che sancì il ritorno in Serie A nel 2011 dopo 55 anni, c'era nella discesa in Lega Pro e tra i dilettanti: Pablo Gonzalez c'è ancora per il Novara, nonostante il fallimento societario avvenuto nel 2021 con tanto di ripartenza dalla Serie D sotto il nome di Novara FC.

Il 37enne attaccante argentino, fratello minore dell'ex Inter e Palermo Mariano Gonzalez, riesce sempre a fare la differenza con il club piemontese, trascinato al primo colpo al ritorno in Serie C dove attualmente staziona al sesto posto nel girone A, dunque in piena zona playoff.

Nell'ultimo turno è arrivato un successo per 3-1 sull'Arzignano, contro cui Gonzalez ha realizzato un goal nel giorno dell'esordio in panchina di mister Franco Semioli: marcatura che ha permesso all'argentino di salire al primo posto solitario nella classifica dei bomber di tutti i tempi del Novara a quota 101, superando Marco Romano, attaccante attivo dal 1928 al 1944.

Una grossa soddisfazione per Gonzalez che, dopo aver trascinato il Novara fino alla massima serie nella prima parte di carriera - quasi interamente a tinte azzurre in Italia, fatta eccezione per alcuni intermezzi a Palermo, Siena ed Alessandria - sogna un'altra scalata verso i vertici del calcio italiano alla soglia dei 40 anni.