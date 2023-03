Ozil incorona Mourinho: "E' il miglior allenatore del secolo"

Mesut Ozil ha annunciato ufficialmente il proprio ritiro dal calcio giocato all'età di 34 anni, ponendo fine ad una carriera che l'ha visto indossare le maglie di Schalke 04, Werder Brema, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahce e Istanbul Basaksehir.

per me perché non potevo più aiutare come avrei voluto. Ho detto questo al Basaksehir e abbiamo trovato rapidamente una soluzione.

Uno dei momenti chiave della sua carriera - oltre ovviamente al trionfo Mondiale del 2014 con la Germania, è stato il passaggio al Real Madrid, nell'estate del 2010:

Mourinho, appunto. Una figura chiave nell'ambito del suo percorso nella capitale spagnola:

madridista al cento per cento. Abbiamo avuto un grande rapporto. Sapeva sempre come motivarmi e come farmi diventare un giocatore. E' semplicemente un allenatore fantastico, sono orgoglioso di aver lavorato con lui. Per me è il miglior allenatore dell'ultimo secolo, per le sue conoscenze tattiche, per il modo in cui parla ai calciatori e per come li protegge. E' un top mondiale".