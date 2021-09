Overmars su Onana: "Non rinnoverà il contratto con l'Ajax"

Il direttore sportivo dell'Ajax Overmars ha confermano il mancato rinnovo di Onana, portiere da tempo nel mirino dell'Inter.

Il mercato si muove in vista della prossima estate, soprattutto per quanto riguarda i giocatori in scadenza. Tra questi André Onana, attuale portiere dell'Ajax.

Da tempo circola la voce che il numero uno camerunese abbia deciso di non rinnovare il contratto che lo lega al club di Amsterdam, in scadenza nel giugno del 2022.

Una sensazione confermata anche dal ds dell'Ajax Marc Overmars, in un'intervista rilasciata a 'Ziggo Sport'.

"Non stiamo lavorando a un nuovo contratto. Ci abbiamo provato nei mesi scorsi, ma così non è stato. Avevamo un accordo con il giocatore per una sua cessione nella scorsa estate, ma questo e non è colpa nostra".

Onana dunque diventa un obiettivo molto caldo per diversi club europei in vista della prossima estate. Su tutti l'Inter, che pare abbia individuato in lui il giusto profilo per fare prima da alternativa e poi da erede di Samir Handanovic.

L'attuale portiere dell'Ajax, come ha recentemente dichiarato a 'De Telegraaf', apre ad un dialogo con l'Ajax per un possibile rinnovo, ma la sensazione è che il proseguo della sua carriera sarà lontano da Amsterdam.