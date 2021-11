Non solo Rebic, out anche Tomori: non convocato per Fiorentina-Milan

Dopo aver annunciato l'assenza forzata di Rebic in conferenza stampa, Stefano Pioli deve fare i conti anche con un altro forfait eccellente: Fikayo Tomori non è presente nella lista dei convocati per Fiorentina-Milan, in programma stasera al 'Franchi'.

Ecco l'elenco completo dei rossoneri disponibili per la trasferta toscana.

Portieri: Desplanches, Mirante, Tătărușanu;

Difensori: Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli;

Centrocampisti: Bakayoko, Bennacer, Díaz, Kessie, Krunić, Messias, Saelemaekers, Tonali;

Attaccanti: Giroud, Ibrahimović, Leão, Pellegri.

Il difensore inglese non ha recuperato al 100% dai postumi dei fastidi all'anca accusati nei giorni scorsi, e Pioli ha preferito lasciarlo a casa pur di preservarlo per lo scontro del 'Wanda Metropolitano' con l'Atletico Madrid che si appresta ad essere decisivo per le sorti del Milan in Champions League.

Al centro della difesa, in tandem con Kjaer, si rivedrà Romagnoli, alle prese con la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo giugno.