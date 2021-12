Paura per Ounas alla vigilia di Milan-Napoli: rapina a mano armata in casa

Vigilia di Milan-Napoli convulsa per Adam Ounas. Il calciatore azzurro, infatti, è stato vittima di una rapina a mano armata presso la propria abitazione.

A ricostruire l'episodio è il 'Corriere dello Sport', spiegando come il fantasista algerino sia stato derubato da due malviventi a bordo di uno scooter e in possesso di armi all'interno del garage della sua casa di Posillipo. Ounas, una volta avvicinato dai ladri, è stato costretto a consegnare denaro e gioielli per un valore totale di 4500 euro.

Lo spiacevole fuoriprogramma è accaduto di ritorno dall'allenamento di rifinitura svolto da Ounas col resto dei compagni a Castel Volturno: i banditi, ne hanno atteso il rientro per poi entrare in azione.

Momenti di grande paura che però non hanno impedito al ragazzo di unirsi alla trasferta di Milano, per partecipare al match tra i rossoneri ed il Napoli di domenica sera a San Siro.