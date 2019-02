Ottavi Europa League: calendario, date e orari

Inter e Napoli di scena negli ottavi di Europa League: tutto quello che c'è da sapere sulle sfide delle italiane e delle altre squadre impegnate.

Dopo due gare sulla carta semplici, rivelatosi tali anche sul campo, per Inter e Napoli l'asticella delle difficoltà in Europa League si alza sensibilmente. Nerazzurri impegnati contro l'Eintracht Francoforte negli ottavi di finale, mentre la squadra di Ancelotti dovrà vedersela con il Salisburgo per provare a passare il turno.

L'Inter giocherà la gara d'andata a Francoforte, per poi giocarsi tutto a San Siro una settimana dopo. Situazione opposta per il Napoli, che dovrà giocare la sfida casalinga direttamente all'andata, per poi volare in Austria a casa Salisburgo.

EUROPA LEAGUE: DATE OTTAVI DI FINALE

Gli ottavi di Europa League andranno scena a marzo 2019. L'andata del nuovo turno si giocherà il 7 marzo, mentre il ritorno è previsto per il 14.

OTTAVI DI FINALE - ANDATA

DATA ORA PARTITA 7 mar 18:55 Eintracht-Inter 7 mar 18:55 Dinamo Zagabria-Benfica 7 mar 18:55 Siviglia-Slavia Praga 7 mar 18:55 Rennes-Arsenal 7 mar 18:55 Zenit-Villarreal 7 mar 21:00 Chelsea-Dinamo Kiev 7 mar 21:00 Napoli-Salisburgo 7 mar 21:00 Valencia-Krasnodar

OTTAVI DI FINALE - RITORNO

DATA ORA PARTITA 14 mar 18:55 Dinamo Kiev-Chelsea 14 mar 18:55 Salisburgo-Napoli 14 mar 18:55 Krasnodar-Valencia 14 mar 21:00 Eintracht-Inter 14 mar 21:00 Benfica-Dinamo Zagabria 14 mar 21:00 Slavia Praga-Siviglia 14 mar 21:00 Arsenal-Rennes 14 mar 21:00 Villarreal-Zenit

DOVE VEDERE L'EUROPA LEAGUE IN TV E STREAMING

L'Europa League è un'esclusiva Sky: fino al 2021. Le partite saranno visibili sui canali del pacchetto Sky Sport oppure, in alternativa, in streaming su SkyGo, la piattaforma riservata agli abbonati Sky: visibile su tablet, pc e smartphone. Un incontro per ogni giornata sarà inoltre trasmesso in chiaro su TV8.