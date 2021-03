Otavio e il Porto avanti insieme: ufficiale il rinnovo fino al 2025

Otavio ha prolungato il contratto che lo lega al Porto. Nelle scorse settimane il suo nome era stato accostato a quello del Milan.

Il suo nome nelle scorse settimane è stato accostato con insistenza a quello del Milan, a quanto pare però il suo futuro immediato non sarà né in rossonero né in Italia.

Il centrocampista brasiliano Otavio ha infatti prolungato il contratto che lo lega attualmente al Porto fino al 2025.

A confermarlo è stato lo stesso club portoghese.

“Come aveva già annunciato martedì scorso Jorge Nuno Pinto da Costa, in un’intervista a Porto Canal, Otavio ha prolungato il suo rapporto con l’FC Porto fino al 2025. Perelevato dai Dragões nel corso del mercato estivo del 2014, il numero 25 ha assunto un’importanza sempre maggiore nella squadra del Porto ed ora prolunga il suo legame con i biancazzurri per altre quattro stagioni”.

Il centrocampista offensivo classe 1995 non ha nascosto la sua soddisfazione per il trovato accordo.

“Sono molto felice, ho sempre detto di voler restare al Porto. In questo club e in questo Paese mi sento a casa. Volevo rinnovare il contratto e sono contento di aver reso felici in tanti. Sono qui con la stessa voglia del primo giorno e faro del mio meglio per vincere più titoli possibili con questo club”.

Otavio ha recentemente giocato da titolare anche le due partite degli ottavi di finale di Champions League contro la Juventus.