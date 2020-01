Osvaldo torna a giocare: il Banfield lo acquista, è ufficiale

Pablo Daniel Osvaldo torna ufficialmente a giocare dopo tre anni dal ritiro al calcio: ha firmato per un anno con il Banfield.

Pablo Daniel Osvaldo torna a giocare a calcio, incredibilmente a distanza di tre anni dal suo ritiro al calcio. Come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa, il Banfield ha corteggiato a lungo l'argentino e oggi ha annunciato ufficialmente il suo acquisto.

Daniel Osvaldo ➡ Se incorpora por un año. Arranca la pretemporada junto al resto del plantel. — Club A. Banfield (@CAB_oficial) January 2, 2020

La storica società argentina ha comunicato che Osvaldo ha firmato un contratto di un anno. L'ex attaccante di e giocherà così nel massimo campionato argentino all'età di 33 anni e dopo tre stagioni di inattività.

Nel Banfield tra l'altro giocano altre vecchie conoscenze del campionato italiano, come Jesus Datolo, Hernan Toledo e Nicolas Bertolo. Ci vorrà un po' di tempo per rientrare in condizione ottimale, ma Osvaldo è pronto a tornare a giocare.