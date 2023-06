Osimhen resta al Napoli? La confessione: "Deciderà il presidente"

L'attaccante nigeriano ha parlato del suo futuro dopo la 38esima e ultima giornata di Serie A: "Vincere la Champions? Niente è impossibile".

Victor Osimhen capocannoniere della Serie A. Miglior attaccante della stagione 2022/2023. Trascinatore di un Napoli Campione d'Italia dopo oltre tre decenni di attesa. Oramai uno dei bomber più importanti d'Europa, l'attaccante nigeriano è al bivio in vista dell'annata 2023/2024. Restare o andare via?

In attesa di novità ufficiali riguardanti il suo futuro, Osimhen, dopo l'ultima giornata di campionato contro la Sampdoria, in cui ha segnato l'ennesimo goal di un'annata da urlo, non ha dato certezze riguardo la prossima annata, tenendo i tifosi del Napoli con il fiato sospeso.

"Resto? Decide il presidente" ha confessato Osimhen ai microfoni di DAZN dal campo del Maradona, nel giorno della festa per lo Scudetto. "Amo la gente di Napoli, mi hanno sempre mostrato il loro grande amore. Deciderà il presidente, non ci penso. Io seguirò il flow".

Insomma, seguirà il fusso degli eventi e quello che succederà nel dialogo tra la società e il suo agente. Osimhen ha però fatto sognare i tifosi del Napoli rispondendo ad una domanda sulla Champions, che lo stesso De Laurentiis punta:

"Vincerla? Niente è impossibile. Sono felice e motivato per la prossima stagione".

Una stagione che sarà a Napoli oppure in un'altra squadra di Champions League? Solamente le prossime settimane daranno una risposta certa in questo senso: i tifosi azzurri sperano di poter rivedere la coppia Osihen-Kvara anche nel 2023/2024. Di nuovo a caccia dei massimi trofei, con un nuovo allenatore ma con lo stesso spirito.