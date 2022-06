Osimhen spaventa il Napoli: "Mi vogliono in Spagna e Inghilterra, tutto può accadere"

Il nigeriano dal ritiro della sua nazionale manda un messaggio a De Laurentiis: "So che mi vogliono in Spagna e in Inghilterra, tutto può accadere".

Un fulmine a ciel sereno. Dal ritiro della Nigeria, impegnata in questi giorni nelle gare di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa, Victor Osimhen spaventa i tifosi del Napoli. In conferenza stampa, ad una domanda relativa al suo futuro e alla eventuale permanenza in maglia azzurra la risposta dell'attaccante ha tutt'altro che fugato i dubbi sulle sue prossime mosse. "Non conosco il mio futuro, so che tutto può succedere, ma ora voglio solo andare in vacanza con la mia famiglia, svuotare la testa e ricaricare le batterie. Poi penseremo al resto. So che ci sono tante voci che mi vorrebbero in Spagna o in Inghilterra, ma non credo sia il momento giusto per parlarne ora che sono con la nazionale". Da capire dunque quali sono i piani del nigeriano, tra i protagonisti del Napoli di Luciano Spalletti e della propria nazionale.

Serie A 2022-2023: quando inizia, date, turni infrasettimanali e soste La squadra di De Laurentiis cercherà di fare di tutto per trattenerlo, dopo aver già perso Insigne e aver sospeso i discorsi sul rinnovo di Dries Mertens.