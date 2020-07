Osimhen vicino al Napoli? Giuntoli per ora frena: “Non è come molti credono”

La stagione è ancora lontana dal potersi definire conclusa, ma è già arrivato da tempo il momento di pensare alla prossima. Il calciomercato si appresta ad entrare nel vivo e tra i club più attivi in assoluto potrebbe esserci anche il .

Molti sono i giocatori partenopei nel mirino di altre società, ma tanti sono anche gli elementi che presto potrebbero essere messi a disposizione di Rino Gattuso.

Cristiano Giuntoli, intervistato ai microfoni di DAZN, ha parlato del possibile interesse di big europee per Koulibaly.

“In questo momento non abbiamo ricevuto vere e proprie offerte. Sicuramente è un giocatore che ha suscitato tanto interesse in questi anni e per il quale in passato sono anche arrivate proposte importanti. Noi non abbiamo fretta di prendere una decisione adesso. Abbiamo giocatori importanti e valuteremo solo alla fine cosa fare con loro”.