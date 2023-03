Osimhen padrone del campionato: eguagliati Eto'o e Higuain

Victor Osimhen diventa il miglior bomber africano in una stagione di Serie A e va in goal per la sesta trasferta di fila: eguagliati Eto'o e Higuain.

"Un drago a due teste".

Luciano Spalletti incorona Victor Osimhen, manco a dirlo assoluto protagonista nel poker del Napoli a Torino. Due inzuccate che hanno steso i granata e proiettato gli azzurri sempre più ad un passo dallo Scudetto, certificando il dominio dei partenopei e del bomber nigeriano su questo campionato.

Osi ha toccato quota 21 in Serie A, sedendosi al tavolo dei bomber da almeno 20 centri transitati in Campania (Edinson Cavani, Gonzalo Higuain e Dries Mertens) ed eguagliando un mostro sacro del calibro di Samuel Eto'o.

Il 9 del Napoli, infatti, con le reti rifilate al Toro è diventato il miglior realizzatore africano in una singola stagione di campionato (proprio come riuscì al camerunense con l'Inter nel 2010/2011) e, andando in goal per la sesta trasferta consecutiva, ha emulato quanto stabilito dal Pipita durante l'avventura all'ombra del Vesuvio.

"Le speranze dei tifosi sono anche le nostre - ha affermato l'attaccante a 'DAZN' dopo il match - Lo aspettano da tempo, siamo felici di essere sulla strada giusta per vincere questo prestigioso titolo, dobbiamo continuare così".

Getty

Per il Napoli tricolore dietro l'angolo e Osimhen che continua a segnare e a sacrificarsi per la squadra: non solo la doppietta, bensì anche il pallone strappato a Schuurs da cui nasce lo 0-4 di Ndombele. Un cecchino implacabile e uomo ovunque, dotato di una fame e di una cattiveria agonistica rarissime.

Osimhen sta trascinando gli azzurri a suon di reti mostrando coraggio da vendere, non tirandosi mai indietro quando c'è da provarci.

"Le finalizzazioni di Osimhen e quel fatto di andarci di testa come sa fare soltanto lui evidenziano questa grandissima qualità che ha", ha rimarcato Spalletti nel post-partita.

Il nigeriano ha segnato 7 goal in campionato capitalizzando palloni aerei, esattamente quanti ne aveva realizzati in tutta la scorsa stagione. Tra campionato e Champions i sigilli nel 2022/2023 sono complessivamente 25, con due doppiette consecutive confezionate in 5 giorni tra Eintracht e Toro. Il bomber mascherato (giunto a 53 goal in 91 presenze col Napoli) si è preso lo scettro.