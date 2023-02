Osimhen mette Batistuta nel mirino: in goal per 8 partite consecutive in Serie A

L'attaccante del Napoli, a segno da otto gare di fila, punta al record assoluto (11) che appartiene a Batistuta, Quagliarella e Cristiano Ronaldo.

Otto come le vittorie consecutive del Napoli in campionato. Otto come le partite consecutive nel corso delle quali Victor Osimhen ha sempre trovato la via del goal.

E' successo anche al 'Castellani' di Empoli dove gli azzurri hanno colto un altro prezioso successo lungo il percorso che conduce verso la conquista del terzo tricolore nella storia degli azzurri.

Nell'economia del 2-0 rifilato ai toscani, non poteva mancare la zampata dell'attaccante nigeriano, sempre più capocannoniere del torneo con 19 goal all'attivo e con il mirino ben puntato sui record che caratterizzano il campionato italiano.

Osimhen, come detto, è andato a segno nelle ultime otto partite di campionato, nelle quali ha infilato 10 dei 19 goal totali griffati in questa edizione della Serie A.

Un inizio di 2023 semplicemente mostruoso per il classe 1998: un goal alla Sampdoria, doppietta alla Juve, una rete contro Salernitana e Roma, un'altra doppietta allo Spezia e infine un sigillo contro Cremonese e Empoli.

L'ex attaccante del Lille si avvicina prepotentemente ai primatisti della massima serie nostrana. Il primato assoluto appartiene ancora a Gabriel Batistuta (stagione 1994/95), Fabio Quagliarella (2018/19) e Cristiano Ronaldo (2019/20), finiti sul tabellino marcatori per 11 partite di fila.

Davanti ad Osimhen in questa, speciale classifica, ci sono anche David Trezeguet e Ciro Immobile a quota 9 partite ed Ezio Pascutti a 10.

Per mettersi tutti alle spalle, Osimhen è chiamato ad alzare ancora di più l'asticella e per farlo ha una sola carta a disposizione, ossia andare in goal anche contro Lazio, Atalanta, Torino e Milan.

Un'impresa complicata, ma sicuramente nelle corde della macchina da goal più prolifica del Belpaese. E con il trend inscenato sino ad ora, nessun primato è del tutto al sicuro.