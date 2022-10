Osimhen, l'eroe "mascherato" fa volare il Napoli: 3 goal consecutivi dal rientro in campo

Il nigeriano senza sosta da quando è rientrato dall'infortunio: in goal sempre tra Serie A e Champions, all'Olimpico la prima rete in un big match.

La maschera ce l'ha, il mantello no. Eppure è in grado di far volare il Napoli. L'universo Marvel però non c'entra nulla, stiamo parlando di Victor Osimhen.

Il centravanti nigeriano ha illuminato la notte dell'Olimpico con un bolide da posizione defilata, sbloccando una partita spinosa contro la Roma di Mourinho e regalando agli azzurri l'undicesima vittoria consecutiva tra campionato e Champions League.

Il momento di forma vissuto da Osimhen è lampante: dal rientro in campo in seguito al problema muscolare al bicipte femorale, ha segnato in tutte e tre le gare che lo hanno visto protagonista.

Prima il goal nella bella vittoria europea a Napoli contro l'Ajax, poi la rete decisiva con il Bologna, infine la magia dell'Olimpico.

Quella contro la Roma è anche la sua prima marcatura in un big match da quando è approdato nel nostro campionato.

Un dato a corredo: grazie a quello contro i giallorossi sale a 28 il numero di goal realizzati in Serie A. Gli stessi messi a segno da Oba Oba Martins e a soltanto tre lunghezze da Simy, miglior marcatore nigeriano del calcio nostrano. Un primato che il numero 9 azzurro sembra prossimo a fare suo.

Osimhen è l'uomo in più del Napoli di Spalletti, in cima alla classifica in solitaria e per numeri la migliore squadra della Champions League fino a questo momento e con la qualificazione agli ottavi già in tasca.

Se questo stato di forma continuerà, il tecnico azzurro disporrà fino a fine stagione di un calciatore di livello assoluto e grazie al quale potrebbe riuscire a riportare a Napoli quello Scudetto che da almeno una decina d'anni è il sogno tenuto più o meno nascosto dalle parti di Castel Volturno.