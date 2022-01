Il Napoli ritrova Osimhen: allenamento in gruppo

Dopo essersi negativizzato al Covid, altra buona notizia per Victor Osimhen. Come annunciato dal Napoli, il nigeriano è tornato ad allenarsi coi compagni.

"Osimhen ha svolto prima una parte di lavoro personalizzato e poi l’intera seduta in gruppo".

Un ulteriore segnale che avvicina alla completa guarigione l'attaccante azzurro, vittima del brutto infortunio al volto rimediato lo scorso 21 novembre in Inter-Napoli: come preannunciato dal medico sociale Canonico, fino alla fine di marzo Osimhen si allenerà e scenderà in campo con una speciale mascherina protettiva.

Covid debellato, niente Coppa d'Africa, rientro in gruppo: adesso, rimane solo da capire quand'è che il numero 9 potrà tornare a disposizione di Spalletti per partite ufficiali.