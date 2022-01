Osimhen guarito dal Covid, il Napoli: "E' negativo"

Il Napoli può sorridere: Victor Osimhen è guarito dal Covid. A renderlo noto, via social, è la stessa società azzurra.

L'articolo prosegue qui sotto

"Victor è negativo al Covid-19: rientrerà in Italia nelle prossime ore".

😍 Victor è negativo al Covid-19 💪@victorosimhen9 rientrerà in Italia nelle prossime ore!



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/n9uLbC2Xgr — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 9, 2022

L'attaccante ha trascorso il periodo di isolamento in Nigeria, dove era volato per prepararsi a rispondere presente alla chiamata della propria Nazionale per partecipare alla Coppa d'Africa. Poi il dietrofront seguito dalla notizia della positività (la seconda in meno di un anno), che ha fatto propendere il calciatore per la rinuncia alla convocazione.

Adesso Osimhen, sempre alle prese col recupero dalla brutta frattura al volto rimediata lo scorso 21 novembre in Inter-Napoli, potrà tornare a Castel Volturno per proseguire il proprio iter riabilitativo e mettersi al più presto a disposizione di Spalletti.