Oscar ad un passo dal Flamengo: arriva in prestito fino a dicembre

Il centrocampista di proprietà dello Shanghai SIPG è ad un passo dal ritorno in patria: è tutto fatto per la cessione a titolo temporaneo.

Si avvicina sempre di più il ritorno di Oscar in Brasile. Il centrocampista brasiliano, in forza allo Shanghai SIPG dal 2017, è pronto a diventare un nuovo giocatore del Flamengo.

Pochi dettagli da sistemare prima della proverbiale fumata bianca che porterà il classe 1991 a vestire la maglia del Mengão.

La formula? L'ex giocatore del Chelsea farà rientro in patria con la formula del prestito fino a fine anno, ossia dicembre 2022.

L'entourage del calciatore verdeoro, però, starebbe lavorando per provare a prolungare la permanenza in quel di Rio de Janeiro quantomeno fino a maggio del 2023, anche se c'è ovviamente da vincere la resistenza dello Shanghai che detiene il controllo del cartellino.

Comunque vada, la strada è ormai tracciata: Oscar tornerà in Brasile - dove ha già giocato con Internacional e San Paolo - in prestito secco con la nuova squadra di Arturo Vidal che dovrà accollarsi solamente il costo dell'ingaggio che il calciatore si è sensibilmente ridotto rispetto a quanto percepiva in Cina.