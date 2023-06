Osasuna punito dall'UEFA: è stato escluso dalla Conference League

L'UEFA ha deciso di non ammettere l'Osasuna alla Conference League: i fatti in questione riguardano la stagione 2013/2014.

In attesa di capire che cosa accadrà alla Juventus, ecco la prima esclusione dalla prossima edizione della Conference League: l'UEFA ha deciso di non ammettere l'Osasuna, che nella scorsa stagione si è conquistato il pass sul campo chiudendo al settimo posto la Liga, oltre ad arrivare in finale di Coppa del Re.

Le motivazioni risalgono addirittura alla stagione 2013/2014 e riguardano reati di appropriazione indebita, falso in bilancio e corruzione sportiva: quest'ultimo capo d'imputazione è legato a una serie di partite truccate nelle quali furono coinvolte Osasuna e Betis, e che nel 2020 ha portato a nove condanne.

Il club spagnolo ha contrattaccato con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, nel quale ha difeso il proprio operato e, soprattutto, ha considerato sproporzionata e giunta fuori tempo massimo una sanzione arrivata addirittura un decennio dopo i fatti in questione.

"Forti con i deboli e deboli con i forti, i tribunali dell'UEFA non hanno voluto tenere conto del fatto che sono stati gli stessi tribunali spagnoli a dichiarare letteralmente che l'Osasuna è stato vittima del dirottamento di denaro operato da alcuni suoi ex dirigenti alle spalle del massimo organo di governo dell'ente, l'Assemblea, e dei meccanismi di controllo del club stesso".

"Secondo l'Osasuna, il messaggio trasmesso dall'UEFA è senza dubbio controproducente per il calcio e per quegli enti che, di fronte al rischio di essere sanzionati dal massimo organo del calcio europeo, ora scelgono di non attaccare a testa alta la corruzione presente nel mondo del calcio. L'Osasuna intende che questo non può e non deve essere l'obiettivo perseguito dall'UEFA".

Nel caso la sanzione comminata dall'UEFA all'Osasuna venga confermata, al posto del club navarro potrebbe essere ammesso l'Athletic, giunto all'ottavo posto nella Liga 2022/23.