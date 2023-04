Orsolini si toglie la maglia dopo un goal annullato: viene ammonito e salterà il Milan

L'attaccante del Bologna si è tolto la maglia dopo un goal annullatogli per fuorigioco da Orsato: è stato ammonito e salterà il match col Milan.

Beffa incredibile per Riccardo Orsolini. Nel corso del match giocato dal Bologna a Bergamo contro l'Atalanta, il classe 1997 è riuscito a trovare il goal contro la sua ex squadra, ma poco prima se n'è visto annullare un altro, dopo il quale si era lanciato in una frenetica esultanza sotto il settore ospiti, con tanto di maglia sfilata nel corso dei festeggiamenti insieme ai suoi tifosi.

Peccato, però, che proprio pochi istanti dopo la rete sia stata annullata a causa di una posizione di fuorigioco dello stesso attaccante felsineo che, da regolamento, è stato ammonito da Orsato.

Un'ammonizione decisamente pesante, non solo perché scaturita in seguito ad un goal non convalidato, ma anche perché Orsolini era diffidato e di conseguenza sarà costretto a saltare la prossima sfida dello Stadio Dall'Ara con il Bologna che riceverà il Milan.

Il numero 7 degli emiliani si è però rifatto dopo pochi minuti siglando in bello stile la rete del 2-0 che, di ha fatto, ha chiuso la partita. Tutto valido, questa volta.

Il Bologna sbanca dunque il Gewiss Stadium nel segno del suo numero 7 che in terra orobica ha fatto valere la dura legge dell'ex. Peccato per quel cartellino giallo che non ha fatto altro che macchiare un pomeriggio pressoché perfetto per i ragazzi di Thiago Motta.

Orsolini, che era entrato a partita in corso, ha impattato in maniera devastante sulla gara e la sua assenza nel prossimo turno contro il Milan non si può che considerare una defezione molto pesante.