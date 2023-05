Orsolini segna e dedica il goal all'Emilia-Romagna: "Forza"

Il giocatore del Bologna ha segnato il 4-0 contro la Cremonese e mostrato una maglia: un pensiero per la durissima situazione della regione.

Il calcio si stringe, come può, attorno all'Emilia-Romagna. Un minuto di silenzio su tutti i campi, donazioni a favore delle popolazioni colpite dall'alluvione. Ogni piccolo gesto per aiutare una regione devastata in questo mese di maggio: anche una maglietta mostrata in diretta.

Parliamo di Riccardo Orsolini, in goal nel match di Serie A tra la Cremonese e il Bologna. Autore del momentaneo 4-0, il bomber del team emiliano ha mostrato una maglia particolare:

"Forza Emilia-Romagna"

Un pensiero per la regione in cui lavora, che in questi giorni sta affrontando il momento più duro degli ultimi anni: 14 morti e 15.000 evacuati.

Una gara senza storia quella tra Bologna e Cremonese, vinta dai primi per cinque reti a uno, con il calcio che in questa settimana sta ovviamente passando in secondo piano.