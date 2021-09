Orsolini e l'amore al Bologna: "Offerte da Torino, Lazio e Fiorentina, mai chiesto di andare"

L'attaccante del Bologna all'inizio di una stagione importante: "E' l'anno in cui devo far capire di essere maturato".

Sarà la sua quarta stagione in Serie A con la maglia del Bologna, alla ricerca della definitiva consacrazione: in estate Riccardo Orsolini, però, è stato accostato a diverse squadre della massima serie.

E' imasto in rossoblù, a giocarsi le sue chance agli ordini di Sinisa Mihajlovic: come racconta al 'Corriere dello Sport', però, non ha mai pensato di andare via.

"Mai chiesto la cessione e mai pensato di andare via: lo posso garantire, chiedetelo a chi vi pare. So che in società sono arrivate offerte importanti, ma hanno ritenuto non fossero congrue".

Si trova in un momento della sua carriera che necessita di conferme: dal canto suo, prova a darle di giornata in giornata, sul campo.

"Questo è l’anno in cui dovrò far capire di essere maturato come giocatore. La gente deve dire: 'Orsolini è affidabile'. Mi sono stufato di sentir dire che Orsolini è un giocatore altalenante, uno che fa una partita sì e tre no".

Qualcuno, però, come accennato durante il mercato si è mosso per strappare al Bologna lo stesso Orsolini.