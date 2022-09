Il rilancio di Orsic: dallo Spezia al goal che ha trafitto il Chelsea in Champions

Mislav Orsic è nuovamente l'eroe della Dinamo Zagabria: sua la rete che ha condannato il Chelsea alla sconfitta. Punì anche Tottenham e Atalanta.

La fase a gironi della Champions League 2022/2023 si è aperta subito con una clamorosa sorpresa, riguardante il Gruppo E del Milan: il Chelsea, favorito con i rossoneri per la vittoria del girone, è caduto in quel di Zagabria per mano della Dinamo.

L'1-0 finale è stato siglato da Mislav Orsic, nome che ai più attenti dirà qualcosa in virtù della sua passata militanza in Italia: di lui vi sono infatti tracce nello Spezia della stagione 2013/2014, che gli 'Aquilotti' disputarono in Serie B. Del tutto negativo il bilancio in quell'annata, chiusa con nessun goal in undici presenze con la prima squadra, a cui bisogna aggiungere una rete nell'unica apparizione con la formazione Primavera.

Dopo un ritorno in patria al Rijeka e una fugace esperienza in Slovenia al Celje, Orsic ha fatto le valigie per trasferirsi a migliaia di km di distanza dall'Europa: dal 2015 al 2018 ha giocato in Corea del Sud e Cina con risultati discreti ma non eccezionali, confermando tutte le perplessità sorte sul suo conto nel vecchio continente.

Ma, come spesso accade, la carriera di un giocatore può riservare belle sorprese: decisivo l'interesse della Dinamo Zagabria che nel 2018 lo ha riportato in Croazia tra lo scetticismo generale, subito smentito dalle marcature in serie che hanno infiammato il 'Maksimir'.

A farne le spese, sia l'Atalanta di Gasperini che il Tottenham di Mourinho, entrambi puniti con una tripletta: la 'Dea' all'esordio assoluto nella fase a gironi di Champions League nel 2019/2020, gli 'Spurs' nel ritorno degli ottavi dell'Europa League 2020/2021, utile peraltro a rimontare il 2-0 dell'andata in favore degli inglesi.

Ora questa nuova pietra miliare all'interno di una carriera che sta riservando le soddisfazioni migliori nella fase della maturità: poco male per Orsic, che il 29 dicembre compirà 30 anni. Per onor di cronaca: l'assist per il goal al Chelsea è arrivato da Bruno Petkovic, un altro carneade passato dalla Serie A con le maglie di Catania, Bologna e Verona.