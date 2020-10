Ora è ufficiale: Rugani va in prestito secco al Rennes

Il centrale toscano lascia i bianconeri: giocherà questa stagione con il club bretone, che si è qualificato per la Champions League.

Ora è ufficiale: Daniele Rugani e la si dicono 'arrivederci'. Il centrale toscano classe 1994 lascia i bianconeri in prestito per un anno: giocherà questa stagione al , club di che giocherà anche la .

Dopo aver superato le visite mediche di rito il difensore italiano ha messo la firma sul proprio contratto: un prestito che consentirà alla Juventus di risparmiare i 6 milioni di euro lordi relativi all'ingaggio, consentendo allo stesso centrale di avere un maggiore minutaggio in una realtà con meno concorrenza.

Les présentations sont faites ! 😉 pic.twitter.com/Ef8hHLNSiL — Stade Rennais F.C. (@staderennais) October 3, 2020

Rugani ha scelto il club di Ligue 1 preferendolo ad altre soluzioni in e Premier League: un progetto ambizioso per i bretoni, che ripartiranno dalla prossima finestra principale della scena europea. Missione rilancio per il 24enne, che non è mai riuscito veramente a imporsi nelle fila bianconere.