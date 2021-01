Onguene al Genoa, è fatta: visite mediche e firma

Il centrale franco-camerunense del Salisburgo arriverà al genoa nei prossimi giorni come rinforzo del calciomercato invernale.

Ballardini ha risollevato il per l'ennesima volta, deciso a confermarsi in evitando la retrocessione. Ora per i rossoblù arriva una mano dal calciomercato, vista l'esperienza europea pronta a sbarcare in terra ligure nei prossimi giorni di calciomercato.

Se per il centrocampo il Genoa conterà sull'ex , Kevin Strootman, è fatta anche per Jerome Onguene, difensore centrale in arrivo dal . Prestito con diritto di riscatto per il classe 1997, che arriverà in per le visite mediche e la firma sul contratto.

Onguene ha fatto parte del Salisburgo nella fase a gironi di Champions, giocando quattro gare nel finale di gara, in un grupo durissimo contro , e Mosca, che ha visto il team austriaco terzo e dunque retrocesso in .

Ex di e Sochaux, Onguene è approdato al Salisburgo nel 2017, senza mai essere un giocatore imprescindibile, ma ritagliandosi un posto tra campionato austriaco e . Ora, a meno di sorprese, una nuova avventura, in Italia.

Come evidenzia Sky, Onguene arriverà in Italia a titolo temporaneo, fissato a 5 milioni di euro: sulla carta un possibile affare per il Genoa.