Onana temporaneamente sospeso dal Camerun: "Pieno sostegno all'allenatore"

La Federazione del Camerun annuncia la sospensione di André Onana dopo i fatti delle scorse ore: "Il nostro impegno è creare un'atmosfera pacifica".

André Onana non fa più parte della rosa del Camerun. Almeno per il momento. Il portiere dell'Inter, come annunciarlo dalla Federazione locale con un comunicato ufficiale, è stato temporaneamente sospeso a seguito dei fatti accaduti nelle scorse ore.

"La Federcalcio del Camerun informa il pubblico che a seguito della decisione del Sig. Rigobert Song Bahamas, commissario tecnico dei Leoni Indomabili, il giocatore André Onana è stato temporaneamente sospeso dal gruppo per motivi disciplinari.

La Federcalcio del Camerun ribadisce il suo pieno sostegno all'allenatore e a tutto il suo staff nell'attuazione della politica della Federazione volta a preservare la disciplina, la solidarietà, la complementarità e la coesione all'interno della squadra nazionale.

FECAFOOT ribadisce inoltre il suo impegno a creare un'atmosfera pacifica per la squadra e a fornirle strutture adeguate per una prestazione eccezionale".

In attesa di capire ulteriori sviluppi, e se ci sia margine per ricucire il rapporto già durante i Mondiali, Onana salterà certamente la partita decisiva che il Camerun disputerà venerdì 2 dicembre contro il Brasile. Ma è forte la sensazione che il suo torneo, anche in caso di qualificazione degli africani agli ottavi di finale, sia già concluso.

Onana era stato escluso a sorpresa dalla gara di lunedì mattina contro la Serbia, pareggiata per 3-3 in rimonta dal Camerun. Secondo alcune indiscrezioni, il portiere dell'Inter avrebbe discusso con il ct Song a proposito della scelta di quest'ultimo di schierare dall'inizio l'ex granata Nkoulou. Ma la verità non è ancora completamente venuta alla luce. Intanto, una certezza: col Brasile toccherà di nuovo a Devis Epassy, il secondo di Onana.