Onana fischiato dai tifosi dell'Ajax: "Non me ne frega un c***o"

Prosegue non senza qualche intoppo di troppo la stagione di André Onana, ora rientrato definitivamente tra i titolari dell'Ajax dopo la squalifica di nove mesi per la violazione del regolamento antidoping, terminata a novembre.

Se nel match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League era stata una sua uscita a vuoto a causare la rete qualificazione del Benfica di Núñez, anche in Eredivisie contro lo Sparta Rotterdam bisogna registrare un intervento non proprio irreprensibile del camerunese.

Onana ha fatto una scelta sbagliata in fase di ripartenza palla a terra, regalando il possesso agli avversari che si sono portati in vantaggio, per poi essere rimontati fino al 2-1.

Intervistato a fine partita, Onana ha risposto in maniera colorita ai fischi provenienti dagli spalti della 'Johan Cruijff ArenA'.

"Per me è stato un anno duro, ora sono tornato e ne sono felice. So bene di non essere nella mia forma migliore, ma è anche normale perché sono rimasto fuori per tanto tempo. I tifosi possono cantare o piangere, non me ne frega un c***o. Non ci sono problemi, possono dire quello che vogliono. Per quanto mi riguarda ascolto soltanto le critiche dell'allenatore".

Queste saranno le ultime settimane in maglia Ajax per Onana, promesso sposo dell'Inter con cui ha già sostenuto le visite mediche lo scorso 4 gennaio prima della partenza per la Coppa d'Africa.