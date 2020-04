L'apertura di Onana al Barcellona: "E' casa mia, vediamo a fine stagione"

Il portiere dell’Ajax, André Onana, non esclude un possibile ritorno al Barcellona: “Se devo tornare, tornerò. Vedremo a fine stagione”.

Cresciuto nel , André Onana ha trovato nell’ il club pronto a scommettere su di lui e a lanciarlo ad altissimi livelli. Nelle ultime tre stagioni infatti, l’estremo difensore camerunense si è consacrato come uno dei più affidabili del panorama calcistico europeo e non è un caso che il suo nome nel corso dell’ultimo anno sia stato accostato con sempre maggiore insistenza a quello delle ‘big’ del Vecchio Continente.

Per Onana si è anche parlato di un possibile ritorno al Barcellona e lo stesso giocatore, in un’intervista rilasciata a Canal+ Africa, non ha escluso tale opzione.

“Il Barça è casa mia. Ho ancora un ottimo rapporto con il presidente e con i tecnici. Se devo tornare, tornerò, oggi però siamo ancora molto lontani da un qualcosa di questo tipo. Sono il portiere dell’Ajax e vedremo cosa accadrà a fine stagione”.

L’estremo difensore 24enne è legato all’Ajax da un contratto che scadrà nel 2022.