Onana prepara l'addio all'Ajax: "Voglio fare un passo in avanti"

Dell' che un anno fa si è issato fino alle semifinali di , tra un po', rischia di rimanere davvero poco. I vari de Ligt e de Jong se ne sono già andati, mentre Ziyech è già del . E il prossimo a partire potrebbe essere André Onana.

Il portiere camerunense, ormai, non si nasconde più: vuole provare una nuova esperienza. E in un'intervista rilasciata all'Algemeen Dagblad lo dice chiaro e tondo, senza troppi giri di parole.

"Non fraintendermi, io all'Ajax sono molto felice e ringrazierò per sempre il club. Qui ho trascorso cinque anni stupendi. Ma ora è tempo di fare un passo in avanti".