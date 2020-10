Olsen saluta di nuovo la Roma: ufficiale l'approdo all'Everton

La si è guadagnata un ruolo da protagonista nel corso dell’ultima giornata della finestra estiva di calciomercato. Non solo infatti è riuscita a chiudere in extremis quello che è stato uno dei suoi colpi più importanti, ovvero il ritorno di Chris Smalling, ma ha anche sfoltito la rosa con delle uscite.

Tra coloro che hanno salutato il gruppo guidato da Paulo Fonseca, ci sono Justin Kluivert (passato in prestito al ), Diego Perotti (che riparte dal Fenerbahçe) e Robin Olsen.

L’estremo difensore svedese, che ad inizio stagione era tornato a vestire la maglia giallorossa dopo il prestito al , si è ufficialmente trasferito all’ di Carlo Ancelotti.

Lo stesso club inglese, attraverso il proprio sito ufficiale, ha annunciato il buon esito della trattativa.

🔵 | We have completed the signing of goalkeeper Robin Olsen on a season-long loan from AS Roma.



Welcome, Robin! #EFC