Olsen al Montpellier può saltare: visite per Rulli con i francesi

Nonostante un'intesa per Olsen, il Montpellier sta prendendo un altro portiere: Rulli della Real Sociedad. Lo svedese resta a Roma?

Pareva fatta, e invece, a quanto pare, la deve fare i conti con un inatteso ribaltone di mercato: il sta acquistando Geronimo Rulli e, quindi, Robin Olsen potrebbe non prendere più la via della .

Segui la Serie A in diretta streaming su DAZN

L'articolo prosegue qui sotto

La , proprietaria del cartellino di Rulli, ha annunciato ufficialmente di aver permesso al portiere argentino di viaggiare verso la Francia: se domani questi supererà le visite mediche, diventerà a tutti gli effetti il nuovo proprietario dei pali del Montpellier.

COMUNICADO OFICIAL: La #RealSociedad ha autorizado al guardameta @gerorulli a viajar mañana a Montpellier para pasar reconocimiento médico con el @MontpellierHSC de cara a un posible acuerdo de cesión. #AurreraReala pic.twitter.com/y585fnsqGH — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) August 11, 2019

Una pessima notizia per la Roma, che proprio con il Montpellier aveva raggiunto nelle scorse ore un'intesa per il trasferimento di Olsen: prestito oneroso da 1,2 milioni con riscatto fissato a 7 milioni tra un anno.

Il rischio, insomma, è quello che la Roma debba forzatamente rinunciare - almeno per ora - alla cessione di Olsen. Ed è un'eventualità che in casa giallorossa, dopo la stagione disastrosa dello svedese, non vogliono nemmeno prendere in considerazione.