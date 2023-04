Oliver arbitra Benfica-Inter: diresse il rovente Real-Juve del 2018

L'arbitro inglese, cinque anni fa, assegnò il contestato rigore al Real Madrid che costò il rosso a Buffon e l'eliminazione alla Juve.

L'Inter si appresta a scendere in campo al 'da Luz' di Lisbona per affrontare il Benfica, martedì, nella gara d'andata dei quarti di finale di Champions League.

In occasione del primo atto della sfida che mette in palio il pass per le semifinali della massima rassegna continentale, è ufficiale il nome dell'arbitro che dirigerà il match.

Toccherà al fischietto inglese Michael Oliver guidare le operazioni in terra lusitana. L'arbitro britannico, 38 anni, è uno dei direttori di gara più quotati in ambito internazionale.

Il match si giocherà martedì 11 aprile, esattamente a cinque anni di distanza da quel Real Madrid-Juventus che Oliver diresse diventando uno dei protagonisti del tesissimo finale di partita.

L'arbitro infatti - sul punteggio di 3-0 in favore della Juve, ormai vicina ai supplementari - assegnò un calcio di rigore ai Blancos a ridosso del novantesimo a causa di un fallo di Benatia ai danni di Lucas Vasquez. Rigore poi trasformato da Cristiano Ronaldo, autore del goal che costò l'eliminazione a quella che dopo tre mesi sarebbe diventata la sua squadra.

Le proteste bianconere furono veementi e portarono addirittura all'espulsione di Buffon, per proteste, rimpiazzato da Szczesny tra i pali.

L'attuale portiere del Parma esplose poi nel post partita andando ad inveire contro l'arbitro Oliver, accusato di avere 'un bidone dell'immondizia al posto del cuore', proprio a causa di quel penalty che pose fine al percorso europeo della Juve.