Oliva saluta il Cagliari: ufficiale il trasferimento al Valencia

Christian Oliva è un nuovo giocatore del Valencia. Si trasferisce dal Cagliari con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Due operazioni sul gong per il Cagliari, una in entrata ed una in uscita. Se infatti il club rossoblù ha accolto in extremis un importante rinforzo per la difesa, Daniele Rugani, ha anche ceduto uno dei suoi centrocampisti: Christian Oliva.

Il giocatore uruguaiano infatti, si è ufficialmente trasferito al Valencia con la formula del prestito con diritto di riscatto. A confermarlo è stata la stessa società sarda attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

Oliva, classe 1996, nel corso di questa stagione, agli ordini di Di Francesco, aveva totalizzato dieci presenze in Serie A, più due in Coppa Italia.