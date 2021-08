Olimpiadi, Brasile-Spagna maschile dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Brasile e Spagna si giocano la medaglia d'oro a Tokyo 2020. Tutto sul match: dalla dove vederlo in tv e streaming alle probabili formazioni.

BRASILE-SPAGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Brasile-Spagna

Brasile-Spagna Data: 7 agosto 2021

7 agosto 2021 Orario: 13.30

13.30 Canale tv: Eurosport - DAZN

Eurosport - DAZN Streaming: Discovery+

Sarà Brasile-Spagna la finalissima dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. A Saitama, verdeoro e iberici si giocheranno la medaglia d'oro.

La Selecao, guidata dal Ct Jardine, ha raggiunto l'atto finale superando ai calci di rigore il Messico. Dal dischetto i brasiliani si sono imposti 4-1 dopo che i 120' di gioco si erano chiusi sul risultato di 0-0.

Di fronte ci sarà la Spagna. I ragazzi di De la Fuente hanno avuto la meglio del Giappone soltanto ai tempi supplementari: a decidere il match un capolavoro balistico di Asensio al 115'.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Brasile-Spagna: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO BRASILE-SPAGNA

Brasile-Spagna si giocherà sabato 7 agosto a Yokohama. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 20.30 locali, le 13.30 italiane.

La finale olimpica di calcio maschile tra Brasile e Spagna verrà trasmessa in diretta tv da DAZN attraverso i canali Eurosport ed Eurosport 1.

Chi vorrà seguire in streaming la finalissima del torneo maschile delle Olimpiadi di Tokyo 2020 sarà possibile utilizzare la piattaforma Discovery+. Sarà sufficiente abbonarsi per poi collegarsi e seguire il match da ogni tipo di dispositivo quali pc, smartphone o tablet.

BRASILE (4-2-3-1): Santos; Dani Alves, Nino, Diego Carlos, Arana; Douglas Luiz, Guimaraes; Paulinho, Claudinho, Richarlison; Antony

SPAGNA (4-3-3): Unai Simón; Cucurella, Pau Torres, García, Óscar Gil; Zubimendi, Merino, Pedri; Mir, Oyarzabal, Dani Olmo.